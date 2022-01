Gesunde türkische Cigköfte gibt’s immer frisch und hausgemacht in der Hütteldorfer Straße 81A.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. „Veganes Essen liegt im Trend, daher habe ich beschlossen, die türkische Spezialität Cigköfte anzubieten", so Muhammed, der selbst aus der Türkei stammt. 2015 hat Muhammed sein eigenes Lokal "Cigköftem Fünfhaus" eröffnet.

Die pikante Masse besteht aus Bulgur (Weizen), Tomatenmark, Paprikamark, Wasser, Olivenöl, gemahlenen Chilischoten sowie 18 verschiedenen Kräutern und Gewürzen. Wenn die Masse die richtige Konsistenz hat, sticht man mit den Händen walnussgroße Stücke ab und drückt diese in der Hand zusammen, sodass eine längliche Rolle entsteht.

Würzige Cigköfte gibt's kalt, als Dürum oder auf Eisbergsalat.

Erfrischend und gesund

Verfeinert wird das Gericht mit Zitronensaft, Minze, Petersilie, Salat, Tomaten, Gurken und Frühlingszwiebeln und ist in Form eines Wraps (Dürüm) oder in Kombination mit Eisbergsalat erhältlich. Cigköfte wird kalt serviert, dabei kann man zwischen wenig scharf oder scharf wählen. Sie eignet sich gut als schneller Snack für zwischendurch und erfrischt besonders an heißen Sommertagen. Hervorzuheben sind Muhammeds selbst gemachte Soßen, die den würzigen Geschmack der Cigköfte vervollständigen: "Meine Granatapfel-, Zitronen-Knoblauch- und Gemüsesoßen kann man auch mit nach Hause nehmen."

Übrigens: Minze und Petersilie enthalten ein Vielfaches mehr an Eisen als ein Schnitzel oder Steak, welches mit dem Vitamin C aus der Zitrone besser vom Körper aufgenommen werden kann. Muhammed bietet außerdem saftige Falafel und Weizenbällchen zum Mitnehmen an. Die Gäste, die es weniger eilig haben, können Cigköfte auch im Lokal genießen.

Cigköftem Fünfhaus ist an folgenden Tagen geöffnet: Montag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Mehr Infos unter instagram.com/cigkoftem15

