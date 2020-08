Sieben Wohnstraßen befinden sich hinter der Stadthalle. Grund genug, um ein eigenes Grätzel zu gründen.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Hinter der Stadthalle befinden sich sieben Wohnstraßen in unmittelbarer Nähe zueinander. Das hat die Initiative "space and place" nun dazu veranlasst, das "Erste Wiener Wohnstraßen-Grätzel" auszurufen.

Man sieht darin ein Potenzial ähnlich der Superblocks in Barcelona. Im Rudolfsheimer "Wohnstraßen-Grätzel" befindet sich übrigens auch seit Juni die Blumen-Wohnstraße Markgraf-Rüdiger-Straße/Langmaisgasse, die auf Initiative von "space and place" bunt bemalt wurde.

Der "Mobile Regen.Wald" ist eine Wohnstraßen-Insel.

Foto: A. Tisserand

hochgeladen von Elisabeth Schwenter

In diesen Wohnstraßen finden in den kommenden Wochen einige Aktivitäten statt. Teilweise werden diese von den Anrainern organisiert. Das Angebot reicht von "Arabisch mit Nachbarn" und einem Lesepicknick über eine Kleidertauschbörse und gemeinsames Stricken bis hin zu einer Wohnstraßen-Insel und Slow-Motion-Zones. Am 18. September wird dort der mittlerweile dritte "Tag der Wohnstraße" stattfinden.

Infos auf www.spaceandplace.at/wohnstrassenleben