Freie Kindergartenplätze in der Mareschgasse

Die Wiener Kinderfreunde haben im Kindergarten Mareschgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus noch Plätze frei: für 3- bis 6-Jährige und in der Kleinkindergruppe.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Ab sofort gibt es im Kinderfreunde-Kindergarten in der Mareschgasse 19 noch freie Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren, ab September auch in der Kleinkindergruppe ab einem Jahr. „Hier reden die Kinder“ ist das Motto in der Mareschgasse 19: Jedes Kind ist herzlich willkommen und soll sich wohl fühlen, damit Stärken und Fähigkeiten am besten entwickelt werden können.

"Der Kindergarten legt großen Wert auf die Mitsprache der Kinder: Sie werden in ihrer Selbständigkeit und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt", weiß Nicole Kronsteiner von den Kinderfreunden. Haustiere im Kindergarten gehören zum Alltag dazu, so gibt es etwa ein Aquarien mit Fischen. Aber auch tägliche Bewegungseinheiten sind Teil des Programms. Jede Woche gibt es zusätzlich Turneinheiten im Turnsaal der Sportuniversität Schmelz.

Im Kindergarten in der Mareschgasse 19 sind noch Plätze frei.

Foto: Kinderfreunde Wien

hochgeladen von Mathias Kautzky

Eine Vorleserin kommt vorbei

Im Rahmen der gezielten Sprachförderung besucht einmal in der Woche eine Vorleserin die Kinder. Alle Lernschritte ihres Kindes werden ab dem ersten Tag in einer Portfoliomappe dokumentiert: So sieht das Kind die eigene Entwicklung und freut sich über seine erreichten Ziele.

Mehr Infos direkt im Kindergarten unter 01/401 25 - 115 04 oder mareschgasse@wien.kinderfreunde.at

Auskunft über alle freien Plätze bei der Kindergarten-Hotline der Wiener Kinderfreunde unter 01/401 25 - 20149 oder kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at