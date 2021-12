Das Viet Soup in der Märzstraße 108 ist ein vietnamesisches Restaurant. Suppen gibt es dort zu jeder Tageszeit.

WIEN/RUDOFLSHEIM-FÜNFHAUS/PENZING. Eine der wichtigsten Mahlzeiten, die im südostasiatischen Vietnam zu jeder Tageszeit gegessen werden, sind Suppen — in der Landessprache werden sie als „Pho“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Nudelsuppen in den verschiedensten Variationen: so etwa die „Pho Bo“, eine Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch, oder auch die „Pho Ga“ mit Hühnerfleisch. Sehr beliebt ist auch die vegetarische „Pho Tofu“.

Alle Suppen eignen sich nicht nur als Zwischenmahlzeit, sondern sind besonders im Winter zur Deckung des erhöhten Kalorienbedarfs geeignet. Genauso wie in Vietnam dominiert im Viet Soup das Gemüse vor Fleisch und Fisch.

Spezialität der Gastgeber Than und Ky Nguyen, die das Restaurant an der Bezirksgrenze zu Penzing 2018 gegründet haben, sind die zahlreichen Wokgemüse-Variationen, etwa „Wokbasilikum mit Garnelen“ oder „Wokzitronengras mit Tofu“, die auf Wunsch auch mit Rind- und Hühnerfleisch serviert werden. Auch Reisnudelsalate mit Tofu oder Seitan, den Weizengluten, die auch in der japanischen Küche eine wesentliche Grundlage für einige landestypische Mahlzeiten bilden, werden angeboten.

Besonderer Leckerbissen für den schnellen Hunger sind die „Banh Mi“: mit Fleisch, Tofu oder Seitan gefüllte Brote, die an französische Baguettes erinnern. „Banh“ bedeutet auf Vietnamesisch „Brot“. „Meine Familie stammt aus der ursprünglichen vietnamesischen Hauptstadt Hue. Dort leben meine Eltern und meine Geschwister“, erklärt der Gastronom und bedauert, dass er seine Heimat bereits vier Jahre lang nicht mehr besuchen konnte.

Reis an Festtagen

An Festtagen wie Hochzeiten werden Gerichte aus fermentiertem Reis und die Süßspeise „Che“ gegessen, die unserem Pudding ähnelt und aus Erdnüssen oder Bohnen hergestellt und mit Holunder oder Vanille verfeinert wird. „Ich habe ein privates Kochbuch von meiner Großmutter geschenkt bekommen, aus dem ich mir Anleihen für neue Speisen nehme“, verrät der Wirt lächelnd. Infos gibt es online unter www.vietsoup.at