Das Batala Austria Percussion-Konzert am Freitag, 14. Jänner, musste krankheitsbedingt eine Woche nach hinten verschoben werden.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Heiße Rhythmen, bei denen man mittanzen muss: Die internationale Percussion-Gruppe Batala Austria hätte am Freitag, 14. Jänner, ab 17 Uhr im Rahmen ihrer Konzertreihe "Kultur bleibt laut" am Rudolfsheimer Sparkassenplatz eingeheizt. Krankheitsbedingt musste ihr Konzert auf Freitag, den 21. Jänner, verschoben werden. Gestartet wird wie gehabt um 17 Uhr. Im Anschluss wandert die mehrköpfige Band weiter zum Schwendermarkt, Gesangseinlage inklusive!

Lorenzi Gangi tourt mit seiner brasilianischen Percussion-Band durch die ganze Welt und versprüht pure Lebensfreude.

Foto: Batala Austria

hochgeladen von Patricia Hillinger

Gegründet wurde die Band 2009 vom italienischen Vollblutmusiker Lorenzo Gangi und umfasst zur Zeit etwa 30 Spieler.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht brasilianische Lebensfreude nach Österreich zu bringen und Österreichs Musikvielfalt bunter zu gestalten. Wir spielen auf privaten und öffentlichen Events in ganz Österreich und lieben es während unserer Shows in die begeisterten Gesichter unserer Zuschauer zu blicken", so Gangi.

Vorbeikommen lohnt sich!

Mehr Infos zur Musik der Band unter www.batala.at



