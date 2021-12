(siv). Es muss nicht immer Kaviar sein, außer - der Schokomichi hat ihn aus Schokolade gemacht. Mein "Schokocaviar-Törtchen" werde ich am Silvester-Abend verspeisen. Ich freu mich schon auf meinen vegetarischen Kaviar aus feinem getrüffelten Haselnuss-Algen-Nougat auf Zartbittertörtchen mit einem Toping aus Schokokügelchen. Wie das schon klingt! Zum Glück hab ich noch ein paar Weihnachtskekserl, mit denen ich mich bis zum Schoki-Kaviar ablenken kann.

Süße Werkstatt

Die "Schokocaviar-Törtchen" hat - wie bereits erwähnt - der Schokomichi kreiert und stellt sie in seiner Fabrik in der Sechshauser Straße 43 im 15. Wiener Bezirk her. In seiner süßen Werkstatt entstehen aber noch mehr süße Kunstwerke. So fertigt er jedes Jahr rechtzeitig per Hand zu Silvester eine Menge kleine Rosenschweinchen an, für die er bereits vor Jahren ein Patent eingereicht und auch erhalten hat. Ihnen zur Seite stehen ihre Schweine-Kumpels aus Windbäckerei sowie Schokomichis Baiser-Rauchfangkehrer. Michael Reimer - so der richtige Name des Schokoladenfabrikanten - dressiert und dekoriert diese Wiener Kunstwerke in traditionaller Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail. Außerdem gibt es noch verschiedene Schokoladetafeln mit Glücksbringern. Mit einem dieser süßen Köstlichkeiten beschenkt, steht dem Glück fürs nächste Jahr sicher nichts mehr im Weg. Und das Gute: Noch am 31. Dezember, am Silverstertag, hat die Schokoladenfabrik für Spätentschlossene geöffnet - von 8.30 bis 13.30 Uhr.

Schicht-Nougat und Schoko-Spieße

Aber nicht nur zu Silvester kann man Schleckermäuler mit den süßen Köstlichkeiten vom Schokomichi glücklich machen. Ein besonderes Highlight sind beispielsweise die "Wiener Schichten", die es das ganze Jahr gibt. Sie sind ebenfalls patentiert und nach alter Tradition handgemacht. Auch Schokoladentaferl verfeinert Schokomichi mit dem feinsten Haselnuss-Nougat - und auch mit anderen Zutaten, bis hin zu Gemüse.

Spießig - aber nur im wahrsten Sinn des Wortes - wird es mit den verschiedenen Spießen. Dafür werden zum Beispiel Marzipan, Pflaumen oder Marshmallows aufgespießt und mit Schokolade überzogen. Auch andere feinste Zutaten finden den Weg ins Schokomichis Werkstatt. So werden dort Mandeln gebrannt, kandierte Orangen mit Schokolade überzogen, Glückwunschtörtchen hergestellt, kleine Gugelhupfe gegossen, knusprige Brezerl in Schokolade getunkt und vieles mehr.

Süßes Museum

Und wem es nicht genügt, sich im Geschäft umzusehen und sein Einkaufskörbchen zu füllen, kann sich vom Schokomichi sein eigenes Museum zeigen lassen. Gleich in den hinteren Räumen hat der 51-Jährige diverse Dinge ausgestellt, die er selbst zusammengetragen und gesammelt hat. Nicht nur die eigene Firmengeschichte - die 1880 ihren Anfang genommen hat - ist in seiner Privatsammlumg zu sehen, sondern auch die süße Geschichte Wiens. So gibt es diverse Exponate von bereits nicht mehr existierenden Süßwarenunternehmen und Maschinen, die sich zwar sehr bewährt haben, aber schon lange nicht mehr im Einsatz sind. Auch speziell präperierte Süßigkeiten aus längst vergangenen Zeiten sind in Gläsern zu sehen.

Gegen einen Obolus von 6 Euro pro Person führt der Schokoladenfabrikant selbst durch die Ausstellung, in der übrigens auch einige seiner Hüte zu sehen sind, die er selbst entworfen hat und die sein Markenzeichen sind. Und auch sein allererster Smoking, der ihm quasi in die Wiege gelegt wurde, findet sich in einer der Vitrinen.

Am Schluss der Führung kann man einen Blick in die Werstatt vom Schokomichi werfen. Auf den ersten Blick zu groß für den Ein-Mann-Betrieb. Aber Michael Reimer hofft, wieder Mitarbeiter*innen einstellen zu können - wenn Corona und diverse Lockdowns vorbei sind. Derzeit geht es sich finanziell nicht aus. Denn erst vor etwa einem Jahr hat er den Betrieb in der Sechsshauser Straße wieder aufgenommen. Sein Vater, der ihn immer noch im Geschäft unterstützt, ist vor dreienhalb Jahren in Pension gegangen und hatte die Schokoladenfabrik geschlossen. Nach einer umfangreichen Renovierung, die er selbst vorgenommen hat, hat Michael Reimer dann das Unternehmen Anfang November 2020 wieder eröffnet - knapp vor dem dritten Lockdown. Keine ideale Zeit für einen Neuanfang. Aber mit seinen kreativen Ideen und seinem Händchen für Schokolade und andere Süßigkeiten wird sich der Schokomichi schon durchbeißen und seine derzeit kleine aber feine Schokolandenfabrik zu alter Größe bringen.

Von 1. bis 10. Jänner hat die Schokoladenfabrik inventurbedingt geschlossen.

Info: Schokomichi

Facebook: Schokomichi auf Facebook