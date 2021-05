Die „Lokale Agenda 21“ bietet in Wien lebenden Menschen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung verschiedenste Möglichkeiten, ihren Bezirk und ihr Grätzl lebenswerter zu gestalten und über kleinere und größere Veränderungen mitzuentscheiden.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Seit April gibt es die Agenda 21 auch in Rudolfsheim. Das Team, bestehend aus Mitarbeitern der Unternehmen DialogPlus, Caritas Stadtteilarbeit und Gegenblick, begleitet ab sofort engagierte Menschen bei der Umsetzung ihrer Ideen.

Um der Vielfalt des Bezirks gerecht zu werden, sammelt das Team unter dem Motto „Mein Leben im 15.“ persönliche Anliegen, Ideen und Eindrücke und eröffnet Möglichkeiten, sich im Bezirk zu engagieren. Auf der Seite www.meinlebenim15.at entsteht in den kommenden Jahren ein Mosaik, das so facettenreich und farbenfroh ist wie der Bezirk selbst.

Die gesammelten Geschichten, Bilder und Gedanken sollen Ideenanstöße sein, um gemeinsam mit anderen an einem Thema zu arbeiten und spannende Projekte für eine nachhaltige Bezirksentwicklung zu verwirklichen.

Der erste Besuch des neuen Agenda-Teams galt Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal, da sich der Bezirk dafür entschieden hat, in den nächsten Jahren einen Agendaprozess umzusetzen und Beteiligung zu fördern. Gemeinsam wurde über die geplanten Aktivitäten und Veranstaltung sowie aktuelle Themen, die den Bezirk beschäftigen, gesprochen.

Mehr Infos unter:

www.agendarudolfsheim-fuenfhaus.at und www.meinlebenim15.at oder telefonisch unter sowie info@agendarudolfsheim-fünfhaus.at