In der kalten Jahreszeit, wenn alle wieder mehr daheim sind und es oft eng wird, und die permanente Belastung durch Corona, lassen häusliche Gewalt wieder massiv ansteigen. Doch das ist leider nicht nur am Ende des Jahres so. Alleine heuer mussten dreißig Frauen österreichweit ihr Leben lassen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Femizide vom Partner oder dem Ex-Partner verübt werden. Die eigenen vier Wände werden also zum Ort der Angst.

Zum Glück gibt es Räume, Safe Places für misshandelte oder von Gewalt bedrohten Frauen und deren Kinder, die rund um die Uhr erreichbar sind. Die Frauenhäuser! Das Café Kriemhild in Rudolsfheim-Fünfhaus ruft daher am kommenden Freitag, den 17. Dezember von 10:30 - 17:00 zur großen Take Away Aktion auf. Geben wird’s Kaffee, Heißgetränke und Süßes (so lang der Vorrat reicht). Der gesamte Erlös wird an ein Frauenhaus gespendet!

"Stellen wir uns vor, 30 Personen stehen nebeneinander. Eine ziemlich lange Reihe. Schulter an Schulter wären das um die 12 Meter. Diese 30 Personen wären in Österreich lebende Frauen. Frauen die nicht mehr in dieser Reihe stehen können, weil sie heuer zu Mordopfern männlicher Gewalt wurden" so das Team vom Café Kriemhild."Wir wollen die großartigen Frauenhäuser mit unserer Aktion unterstützen, damit sie weiterhin Frauen und deren Kinder unterstützen können."

Take Away Aktion im Café Kriemhild

Freitag, 17. 12.2021, von 100.30 h bis 17.00 Uhr

Markgraf-Rüdiger-Straße 14, 1150 Wien