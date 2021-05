Am „Tag des Lebens“ am 1. Juni und bis in den Herbst verteilt der unabhängige Verein aktion leben zum 12. Mal Überraschungen zugunsten schwangerer Frauen in Notlagen. Unterstützt wird die Charity-Kampagne in diesem Jahr von dem Autor, Schauspieler und SOKO-Donau-Star Andreas Kiendl.

„Werdendes Leben zu unterstützen ist selbstverständlich. Jenseits aller Ideologie, unabhängig von Herkunft, Milieu, Charakter und Vermögen eint alle Menschen dieses Wunder“, sagt Schauspieler und SOKO-Donau-Star Andreas Kiendl anlässlich der Übergabe eines Überraschungs-Sackerls.

„Wir wissen dieses soziale Engagement sehr zu schätzen“, freut sich aktion leben-Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler über die Unterstützung von Andreas Kiendl.

Erlös der Kampagne für schwangere Frauen in Not

Mit dem Erlös der Kampagne kann aktion leben schwangeren Frauen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft Krisen und Notlagen geraten, rasch und unbürokratisch helfen. „Wir spüren in unserer Schwangerenberatung bereits seit Monaten, dass sich die finanzielle Situation durch die Auswirkungen der Pandemie zunehmend verschärft. Als Folge von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit wissen schwangere Frauen und junge Mütter oft nicht, wie sie die Miete oder den Wochenendeinkauf bezahlen sollen“, berichtet Kronthaler. „Hier leisten die Spenden aus dem Verteilen unserer Überraschungs-Sackerln wertvolle Hilfe.“

Überraschungs-Sackerl in ganz Österreich

Ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen verteilen rund um den Tag des Lebens am 1. Juni und coronabedingt bis in den Herbst gegen eine Spende ab 5 Euro in ganz Österreich tausende türkise Überraschungs-Sackerln. In den Sackerln befinden sich hochwertige Sachspenden, die von renommierten Unternehmen gespendet wurden. Dazu zählen unter anderen dm drogeriemarkt, Henkel und Manner. Alle Termine sind auf www.aktionleben.at veröffentlicht.

Hintergrund der Kampagne

In vielen Ländern Europas wird am 1. Juni der Tag des Lebens gefeiert. Er erinnert daran, dass jeder Mensch einzigartig und das Leben ein Geschenk ist. Initiiert wurde dieser Tag von aktion leben.

Mit der Kampagne „Die Überraschung des Lebens“ zeigt aktion leben auf sympathische Weise auf, dass sich das Leben – und damit auch sein Entstehen – nicht bis ins Detail planen lässt. „Die Päckchen sind ein Symbol, dass das Leben ein Geschenk mit vielen oft unerwarteten Überraschungen ist“, erklärt Kronthaler.

Neben den Terminen finden sich unter www.aktionleben.at alle Partnerinnen und Partner der Charity-Kampagne sowie Fotomaterial zur freien Verfügung.