Das gab es bei Österreichs grö´ßtem Jugendhandball-Turnier noch nie. Beim 27. Schmelz-Turnier werden alle 162 Spiele der 61 gemeldeten Mädchen- und Burschenteam auf der Turnier-Homepage www.schmelz-turnier.at live übertragen. Der WAT Fünfhaus liefert damit unter der Regie von Turnier-Organisator Markus Giefing von Turnierbeginn am Freitag, 28. August, ab 8.30 Uhr bis zu den letzten Finalspielen am Sonntag, 30. August, um circa 19 Uhr insgesamt 51 Stunden live Jugendhandballsport.

Mit dabei sind wegen der strengen Corona-Vorschriften ausschließlich österreichische Teams. Genannt haben die nicht nur alle Top-Mädchen- und Burschenmannschaften, sondern auch zahlreiche Jugendmannschaften aus Niederösterreich sowie aus der Steiermark. Zuschauer sind in den fünf Hallen beim Schmelz-Turnier heuer nicht zugelassen. Aber Eltern und alle Handball-Begeisterten in Wien und in den Bundesländern können jedes Spiel live mitverfolgen.

Der WAT Fünfhaus mit Obmann Thomas Kofler dankt den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die es wieder einmal möglich machen, dass Österreichs größtes Jugendhandballturnier von Freitag bis Sonntag dieser Woche über die Bühne gehen kann. Dazu kommen heuer die Helfer, die für Live-Streams von den Spielen verantwortlich sind.