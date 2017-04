Wieder Klassik Pur - Klavierabend mit Abuzar Manafzade

Nach seinem großen Erfolg vom 25. April 2017spielt der grandioser Klavierspieler Abuzar Manafzade wiederam 29. April 2017 in der Galerie ALMAWerke von BEETHOVEN-CHOPIN-RAVELAbuzar Manafzade geboren in Baku. Er hat seine erste Musikausbildung mit 7 Jahren in Baku Kinder-Musikschule. Im Wettbewerb mit dem Namen "Junge Pianisten von Aserbaidschan" an dem er in seinem 9. Lebensjahr teilgenommen hat er den 1. Platz erlangt. Dann hat er im National und International Musikwettbewerbs in Europa, in der Turkei und Aserbaidschan stattgefunden, und platz erlagt. Im Jahr 2012 hat er das Klavier, Komposition und Dirigieren an der Staats- Konservatorium der Mimar Sinan Kunst- Universität absolviert. Er hat an der Master- Class von Lilya Zilberstein, Rolf Plagge, Oksana Yablonskaya, Vladimir Viardo, Boris Petrushansky, Tamara Poddubnaya, Toros Can und Milena Mullova teilgenommen. Im Rahmen seines Klavierabends spielt er Werke von Beethoven, Chopin und Ravel.

Einlass 19:30 Uhr*Eintritt freiwillige SpendenACHTUNG: Begrenzte Plätze!Zutritt nur nach Reservierung unteralmaartbox@yahoo.dePROGRAMM:F. CHOPIN:Ballade no. 2, op. 38, F MajorBallade no. 3, op. 47, A-flat MajorScherzo no. 1, op. 20, B minorM. RAVEL:Jeux d'eauL. van BEETHOVEN:Sonata no. 23, op. 57 "Appassionata", F minor- I. Allegro assai- II. Andante con moto- III. Allegro ma non troppo - Presto