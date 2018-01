WOS HOST GSOGT? Dialekt Poetry Slam

Zum 5. mal im Kriemhild, davor 103 mal im Tschocherl -

also zum 108. mal geht diese einzigartige Veranstaltung über die Bühne, bei der JEDE und JEDER mit eigenen Texten ein aufmerksames Publikum, samt eigensinnigst-zufälligster Publikumsjury 5 Minuten unterhalten kann. Trauts eich aussa mit eichare Texte. Kummts und amüsierts eich. Musik gibts imma aaa a klasse.Verlockende Preise, z.B. Poetryslam-Anthologieen, Literaturzeitschriften und Überraschendes gibts für die FianlistInnen. Anmeldungen für PeotInnen ab 19:30. VOR ORT.Das Kriemhild ist aber nicht weit draußen in einem Vorort, sondern ziemlich bald hinter der Stadthalle. Rauchfrei-Veranstaltung mit Raucherabteil am anderen Ende des Lokals.FRAGEN?, dann Barbara: +4369912912229.Eine Veranstaltung der Kulturinitiative tmbh