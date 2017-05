OMR. Dr. Hannelore Steinböck in 1150 Wien Rudolfsheim: Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde

02.05.2017, 15:51 Uhr

Anders als Erwachsene, brauchen Kinder, wenn sie krank werden, eine sensiblere Herangehensweise. Als Spezialistin im Bereich Kinderneurologie und Kinderpsychiatrie beschäftigt sich Dr. Hannelore Steinböck mit der Erkennung, Behandlung, Prävention und Nachsorge.

Ein Arztbesuch ist schon bei Erwachsenen oftmals nicht angenehm und schon gar nicht bei Kindern. Deswegen erfordert es auf Seite des Arztes oder der Ärztin viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen wenn es um die Gesundheit unserer Kleinsten geht.Im Laufe der Jahre hat sich Dr. Hannelore Steinböck, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in Rudolfsheim/Fünfhaus viel Erfahrung im Umgang mit Kindern und jugendlichen Patienten angeeignet. Da gibt es auf der einen Seite die ängstlichen Kinder, auf die man behutsam eingehen muss und auf der anderen Seite sind da auch die besorgten Eltern, die ihr Kind in den besten Händen wissen wollen.

Jeder Patient ist individuell, deswegen steht bei bei Dr. Hannelore Steinböck das Kind im Mittelpunkt des Handelns. Auf 150m2 stehen vier Mitarbeiterinnen täglich für die kleinen Patienten bereit, um sich derer Anliegen anzunehmen. Termine können in der Ordination telefonisch oder via Mail vereinbart werden. Natürlich ist man in der Praxis bemüht die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten, aber es wäre ratsam zwei Stunden Wartezeit einkalkulieren, da die ärztlichen Gespräche der Situation angepasst werden und die erforderliche Zeit nicht planbar ist.Die Praxis ist behindertengerecht erreichbar und hat einen Behindertenparkplatz, der bei Bedarf genutzt werden kann. Die Mitarbeiterinnen sprechen deutsch und englisch – bei einer anderen Sprache wird um die Mitnahme eines Dolmetschers gebeten.OMR. Dr. Hannelore SteinböckPouthongasse 5/2/21150 WienTel.: 01/9834084Mobil: 0699/19834084Mail: dr.steinboeck@secure.medicalnet.at Homepage: www.dr-steinboeck.eu Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr – um telefonische Anmeldung wird gebeten.Privat & alle Kassen!