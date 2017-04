"EMANZIPIERTE AM NIL" - Frauen in den Papyri

Alltagsleben in Ägypten (von ca. 3000 v.Chr. bis 1000 n.Chr.)



Univ.Prof.Dr. Hermann Harrauer führt in seiner Veranstaltungsreihe dieses

Mal durch die Welt der Emanzipation am Nil.



Absolut tagesaktuell und lebendig, interessant und launig mit Power Point

präsentiert !



29.4.2017 Beginn: 16:00



EINTRITT FREI (bitte um Voranmeldung)



SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus

Sektion 21 "Viktor Adler"

1150 Wien, Johnstraße 59



Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und Gäste, die ebenso herzlich willkommen sind !