Redewettbewerb: Louisa (15) ist die Nummer eins

08.05.2017, 14:07 Uhr

Louisa Müller aus dem Polytechnikum 15 überzeugt Jury und Publikum beim Jugendredewettbewerb im Rathaus mit ihrer Rede "Mein Problem - Dein Problem!"

Ich rede, also bin ich

PENZING/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die 15-jährige Louisa Müller absolviert gerade die Polytechnische Schule in der Benedikt Schellinger Gasse, um sich auf ihren Wunschberuf Bautechnische Zeichnerin vorzubereiten. Ein kaufmännischer Beruf sei für sie aber auch noch denkbar, erklärt die redegewandte junge Dame. Augenblicklich bewirbt sie sich an weiterbildenden Einrichtungen."Seit der zweiten Klasse NMS, die ich in der Glasergasse am Alsergrund absolviert habe, nehme ich an jedem Redewettbewerb teil, von dem ich erfahre", sagt sie. Weil Reden das sei, was sie am besten kann. Und weil es Spaß macht, bei aller Aufregung, die sie vor jeder Rede natürlich überkommt. "Ich habe bisher aber nie gewonnen, war einmal Dritte." Beim Landesfinale des 65. Jugend-Redewettbewerbs im Rathaus war es dann aber soweit: Louisa betrat die Bühne und "da wusste ich, ich kann das, aber meine Hände haben gezittert!" Mit ihrem selbst gewählten Thema "Mein Problem - Dein Problem" begeisterte sie Jury und Publikum derart, sodass sie nicht nur die Wiener Landessiegerin in der Kategorie „Klassische Rede Polytechnische Schulen und Fachmittelschulen“ wurde, sondern von Jury und Publikum zur Tagessiegerin gekürt wurde. Ein toller Erfolg. "Ich war so richtig glücklich!"

Ein Thema, das alle angeht

Daheim in Penzing

"Zuerst wollte ich eine selbstgeschriebene Geschichte erzählen", erinnert sich Louisa. Schließlich schreibt sie mit ihrer winzig kleinen Schrift seit Jahren jedes Blatt Papier mit Fantasiegeschichten und Erlebnissen voll. Und das als "zumindest leichte Legasthenikerin". "Meine Rechtschreibung ist einfach fürchterlich, aber die Geschichten sind irgendwie gut. das hilft bei der Deutschnote", lacht sie. Für den Redewettbewerb entschied sie sich dann doch ein Thema zu wählen, das alle angeht. "Jeder Mensch hat irgendwelche Probleme, die er lösen muss. Probleme mit der Zeiteinteilung, wie ich selber, mit Mitschülern, oder privat." Die Erfahrungen sammelte Louisa bei einer Peer-Mediationsausbildung an der Schule, bei der sie gelernt hat, wie man Streit schlichtet. "Es ist wichtig, aufmerksam zu sein, auf die anderen zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, oder auch nur zuzuhören. Das alleine hilft meist schon", weiß sie. Und ist sich sicher: Es gibt kein Problem auf dieser Welt, das nicht zu lösen wäre, wenn alle das wirklich wollen. Mit soviel Wissen und Begeisterung schaffte sie dann auch den Wiener Landessieg am 27. April. Jetzt freut sie sich auf das Bundesfinale, das vom 20. bis 25. Mai 2017 in Wien stattfinden wird.Louisa Müller wuchs im deutschen Mühlheim an der Ruhr auf und übersiedelte mit ihrer Mutter 2009 nach Wien. "Unsere ganze mütterliche Verwandtschaft lebt hier und die Großeltern in Niederösterreich", erzählt Louisa. Seit zwei Jahren wohnt sie in Penzing, gemeinsam mit ihrer Mama und den beiden Katzen Mister Mikesch und Miss Flora. Was die Katzenliebhaberin in ihrer Freizeit macht, die immer zu knapp ausfällt, wie sie sagt? Sie zeichnet und ist begeisterte Pfandfindern. "Ich liebe es, etwas mit meiner Pfadfindergruppe im 18. Bezirk zu unternehmen und dreimal im Jahr auf Pfandfinderlager zu fahren, Zelte aufzubauen und Wanderungen zu machen."