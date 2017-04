30.04.2017, 14:01 Uhr

Am Samstag, den 29.4.2017 hat der Wiener Plastische Chirurg Dr. Thomas Aigner das 2. schönheit2go in der Lugner City eröffnet.

Zur Feier erschien zahlreiche Prominenz – auch um die Charity-Foto-Aktion zugunsten Dancer against Cancer tatkräftig zu unterstützen.

Bei schönheit2go finden sich ausschließlich medizinische Beauty-Behandlungen, die ohne lange Ausfallszeiten auskommen.Richard Lugner eröffnete mit einem gekonnten Schnitt durch das rote Band am Ende der Feier die neue Praxis. Auch Christina Lugner und Kristina Worseg halfen dabei tatkräftig mit!

Support ist jetzt auch noch möglich, denn Fotos der Feier können auf der schönheit2go Facbook-Seite geliked werden und jeder Like verwandelt sich bis 5.5.2017 in eine Spende für „Dancer against Cancer“. (1Like = 1 Euro) https://www.facebook.com/schoenheit2go/ Unter den Gästen Andrea Bocan, Richard Lugner, Christina Lugner, Cyril Radlher, Carina Schwarz, Roswitha Wieland, Lusy Skaya, Clemens Trischler, Kristina Worseg uvm.