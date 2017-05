14 Personen nach Wohnungsbrand in Wien-Rudolfsheim gerettet

04.05.2017, 08:32 Uhr

Einige Bewohner des Wohnhauses konnten sich selbstständig retten, einige mussten mit Drehleiter oder Atemschutzmasken ins Freie gebracht werden. Die Flammen konnten rasch eingedämmt werden.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Kurz vor 21 Uhr ist am Mittwochabend in einer Wohnung in der Geibelgasse im 15. Bezirk ein Brand ausgebrochen. "Ein Zimmer stand in Vollbrand und die Flammen schlugen teilweise aus den Fenstern", so ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien.Die Bewohner der brennnenden Wohnung konnten sich noch selbstständig retten. Für einige weitere Hausparteien war der Weg ins Freie jedoch bereits abgeschnitten. "Das Stiegenhaus war komplett verraucht", so die Berufsfeuerwehr. Die Hausbewohner der oberen Stockwerke mussten mittels Drehleiter evakuiert werden. In den unteren Geschoßen kamen Fluchtfiltermasken zum Einsatz.

Ingesamt wurden 14 Personen leicht verletzt der Rettung übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte seitens der Feuerwehr mit zwei Löschleitungen in der betreffenden Wohnung eingedämmt werden – er griff nicht auf anderen Parteien über. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Ermittlungen zur Brandursache laufen.