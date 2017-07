Johnstraße: Feuerwehrmann bei Brand verletzt

18.07.2017, 18:43 Uhr

Bei dem Löscheinsatz eines Dachbrandes im 15. Bezirk verunglückte am Dienstag ein Feuerwehrmann.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Nicht nur die Wälder in halb Europa brennen, sondern auch in Rudolfsheim-Fünfhaus war die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz. Kurz nach 14 Uhr brach am Dach des Hauses Johnstraße 31 ein Feuer aus, das auf Dacharbeiten zurückzuführen sein dürfte - die genaue Brandursache steht allerdings noch nicht fest.Die Feuerwehr brachte den Brand in kurzer Zeit mit zwei Löschleitungen unter Kontrolle, doch ein Feuerwehrmann, der mit schwerem Atemschutz ausgestattet war, wurde bei dem Löscheinsatz verletzt. Der Mann stürzte durch die Dachhaut in das Geschoß unter ihm durch. Das Unfallopfer war ansprechbar und klagte vor Ort über Schmerzen in der Hand und der Hüfte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, nähere Informationen über seine durch den Sturz erlittenen Verletzungen sind nicht bekannt.