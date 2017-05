Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus spielt Konzert "In 80 Minuten um die Welt"

Am Sonntag, den 7. Mai lädt der Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus zu seinem Frühlingskonzert unter dem Motto "In 80 Minuten um die Welt" ins Haus der Begegnung Rudolfsheim.

Der Musikverein nimmt Sie in diesem Konzert auf eine musikalische Reise um die Welt mit. "Wer kennt die Geschichte nicht, in der sich der englische Adelige Phileas Fogg und sein treuer Butler Passepartout wegen einer Wette auf den Weg machen um die Erde in 80 Tagen zu umrunden? Als Kind fand ich diese Geschichte von Jules Verne extrem spannend und in der Verfilmung als Miniserie 1989 mit Pierce Brosnan wurde ich selbst auf diese Reise mitgenommen", sagt Kapellmeister Mag. Thomas Plotz.

Über Italien und Frankreich geht es musikalisch nach Schottland. Nach zwei kurzen Stopps in den USA geht es weiter über den Pazifik nach Asien und in den Orient, bevor wir nach einem Abstecher in Afrika wieder in Österreich, in der schönen Steiermark landen.Die Musik vermittelt dabei jeweils das Gefühl des besuchten Landes. Sind es in Frankreich Teile der Hymne im Stück „Bonaparte" oder in der „New York Overture" ein erdiger Blues.Die 80 Minuten werden wie im Flug vergehen!Schnallen Sie sich an und halten Sie Ihre Pässe bereit ;) Es wird eine rasante Reise!VVK 12 Euro, AK 15 EuroUnter 16 Jahren: VVK 8 Euro, AK 12 Eurounter karten@mv-rudolfsheim.at.