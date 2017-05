Neues Studenten-Konzept: So feiert sich das Meisel-Grätzel

08.05.2017, 11:26 Uhr

Das Grätzel rund um den Meiselmarkt feiert sich selbst: Studenten der Universität für angewandte Kunst haben ein neues Konzept für mehr Zusammenhalt im 15. Bezirk geplant. Die Umsetzung ist jedoch leider noch fraglich.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. 15 Monate hat das Jahr. Falsch? Nein. Auf das "Meisel-Jahr" trifft das sehr wohl zu. 15 Monate lang soll sich das Meisel-Grätzel nämlich selbst feiern, wenn es nach Frances Stusche (27), Sebastian Kubik (26) und Christina Schachinger (23) geht. Die drei Studierenden der Universität für angewandte Kunst haben ein Konzept entwickelt, um den Zusammenhalt im Grätzel zwischen Westbahn, Johnstraße, Hütteldorfer Straße und Huglgasse zu stärken.

Tischtennis im ehemaligen Zielpunkt

Schreiben Sie uns!

"Wir wollen ein Jahr lang Aktionen anbieten, um die Gemeinschaft zu fördern, aber den Leuten dort auf keinen Fall etwas aufs Aug’ drücken oder sie vor den Kopf stoßen", so Sebastian Kubik.Was für die 15 Monate geplant ist? Hier ein Überblick:• Den Start macht das Meisel-Fest: ein Fest, bei dem Meisel-Kameras verteilt werden. Bewohner sollen über das Jahr hinweg ihre Eindrücke festhalten. Ausgestellt werden die Fotos auf der "Wall of Meisel" am Rauscher-Platz.• Abgeben kann man die vollgeknipsten Kameras dann wieder in der "Meisel-Zentrale". In den ersten Monaten befindet sich diese im ehemaligen Zielpunkt bei der Wasserwelt, der zu einem Tischtennisraum umgebaut wird. Alle drei Monate wandert die Zentrale weiter und bespielt so einen leeren Raum.• In der Zentrale gibt’s alle Details zu Aktionen wie dem Boccia-Turnier am Kardinal-Rauscher-Platz, dem Wintermarkt, der Disco in der Schieberkammer oder den Hands-on-Sprachkursen. Dabei lernt man nicht nur Türkisch oder Mundart, sondern auch, wie man einen Döner zubereitet, Schritte für serbische Tänze oder wie man schnapst. Infos dazu kann man im "Meisel-Mapperl" abheften.• Den Abschluss bildet der "Meisel-Ball" am Meiselmarkt: "Dort wird gemeinsam gefeiert – mit neuen und alten Freunden", sagt Christina Schachinger.Und dann? Nach Abschluss des Jahres? "Das Meisel-Jahr geht wieder – aber das Meisel, das bleibt", so Frances Stusche.Was sagen Sie zu der Idee? Soll das Meisel-Jahr umgesetzt werden? Schicken Sie Leserbriefe an rudolfsheim.red@bezirkszeitung.at , an bz, Redaktion Rudolfsheim, Weyringergasse 35/3, 1040 Wien oder posten Sie direkt unter den Artikel!