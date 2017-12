Nix Dreimäderlhaus, ...

28.12.2017, 14:49 Uhr

Bild 1: Klemens Maria Hofbauer (* 26. Dezember 1751 in Taßwitz, Südmähren; † 15. März 1820 in Wien) war ein tschechisch-österreichischer Priester, Prediger und Mitglied des Ordens der Redemptoristen. Er wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt und ist Stadtpatron von Wien (genannt Apostel von Wien). Bis 1945 war er auch Schutzpatron Südmährens. Sein Denkmal wurde von Virgil Rainer geschaffen und 1913 enthüllt.

Bild 2: Rudolf Ritter von Alt (* 28. August 1812 in der Alservorstadt, heute Wien; † 12. März 1905 in Wien) war ein österreichischer Maler und Aquarellist. Sein überlebensgroßes Denkmal wurde von Hans Scherpe errichtet und 1912 enthüllt.Bild 3: Franz von Assisi. Leider war nicht zu eruieren, wer diese Statue geschaffen hat :-(