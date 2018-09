Reindorfgasse - So muss Gassenfest!

09.09.2018, 18:33 Uhr

Das Reindorfgassenfest 2018: Ein kurzer Rückblick auf großartige Acts, zahlreiche Standln und gute Stimmung in einer Gasse, die dörflichen Charme inmitten des urbanen 15. Bezirkes bietet

"Früher waren's ja viel mehr Standln! Da hat man viel mehr kaufen können. Heute ziehen vor allem die Bühnen mit den ganzen Künstlern die Besucher an." Ruth und Kurt von der "Wachauer Kräuterkuchl" bringen's in wenigen Sätzen auf den Punkt. Während sich tagsüber schon viele Gäste in der Reindorfgasse tummeln, erlebt das Fest abends seinen Höhepunkt.

Abwechslungsreiches Programm

Laue Nächte, gute Stimmung

Für das leibliche Wohl ist an jeder Ecke gesorgt: Langos hier, ungarischer Kirschenstrudel da, ein Highlight natürlich das extrazarte Spanferkel vom Fleischer Novak. Dazu reicht man u.a. passend roten oder weißen Sturm.Über zwei Tage erstreckt sich das Fest, bunt gespickt mit diversen Mitmach-Aktivitäten, Informationsstandln und einer vielzahl Musiker. Dabei hat man die Gelegenheit die unterschiedlichsten Genres zu durchwandern: Vom eher traditionellen "Pallawatsch" samt Kontrabass und Quetschen, bis zum angesagten HipHop-Duo "EsRAP", die vor allem jüngeres Publikum begeistern konnten.Zwischen den Acts laden diverse Schanigärten mit Stimmung, die oft an's Bierzelt erinnert zum verweilen ein - Coversongs diverser Austropop-Größen inklusive, präsentiert zB. von "Die Auftragsspieler" rund um Manuel Pache vor dem Café Insider. Die Gäste singen allerorts Lautstark mit und die einen oder anderen nutzen die Gelegenheit für ein gewagtes Tänzchen auf der Straße.Zum Gelingen des Reindorfgassenfests trägt auch das Wetter bei. Bis auf leichtes Tröpfeln waren die Wettergötter den Veranstaltern der IG Reindorfgasse rund um Obmann Patrick Buggelsheim gnädig, die warmen Spätsommernächte sorgen für durstige Kehle und ausgelassene Stimmung. "De mochn a guads Gschäft do!", hört man einen Passanten sagen.Und wie ist es wirklich? Wie zufrieden sind neben den Gastronomen auch die anderen Geschäfte und Unternehmer? Finden Sie es raus, besuchen Sie die Reindorfgasse auch abseits des alljährlichen Festes!