Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz: Genuss trifft auf Kultur

17.09.2018, 09:19 Uhr

Veranstaltungen und ein riesiger Gastgarten: Das Schutzhaus Zukunft in der Kleingartenanlage Schmelz ist ein beliebter Grätzeltreffpunkt.

RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Inmitten der Kleingartenanlage Schmelz liegt im kühlen Schatten alter Kastanienbäume das Schutzhaus Zukunft. Ein beliebter Ort im Grätzel, besonders wenn sich die Sonne herauswagt. Immerhin: Im Gastgarten finden bis zu 800 Gäste Platz.Die Chronik dieses Gasthauses lässt auf eine fast 100 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Die Kleingartenanlage rundherum wurde in den 1920er-Jahren errichtet. Zu Beginn von den Vereinsmitgliedern in Eigenregie verwaltet und betrieben, pachtete Franz Bruckner 2009 das Schutzhaus. "Seit ich den Betrieb übernommen habe, wurde viel investiert und zahlreiche Umbauten wurden vorgenommen", berichtet Bruckner. Die verbaute Fläche beträgt rund 500 Quadratmeter. In den diversen Innenräumen wie dem Stüberl, auf der Veranda und in dem Veranstaltungssaal befinden sich Sitzgelegenheiten für noch einmal rund 600 Personen.

Kabarett und Konzerte

Nächste Termine:

Die Küche serviert typische Schmankerl vom traditionellen Schnitzerl bis zum Schweinsbraten, aber je nach Saison kredenzt der Wirt auch Wild, Kürbis, Schwammerl und Spargelgerichte. "Ich mag es, wenn sich meine Gäste hier wie zu Hause fühlen. Das zeigt sich schon daran, dass sich mein Publikum aus allen Altersgruppen zusammensetzt", so Bruckner. Für uriges Flair sorgt auch das fleißige Personal, das stets in Lederhosen oder im Dirndl unterwegs ist.Schon seit Langem ist das Schutzhaus Zukunft weit über die Grenzen des 15. Bezirks hinaus bekannt. Dafür sorgen auch die zahlreichen Veranstaltungen. "Künstler aus allen Genres kommen immer wieder gerne hierher, schon alleine wegen dem privaten Ambiente und der Nähe zum Publikum", weiß Bruckner zu berichten.Wolfgang Ambros, Monti Beton mit Hans Krankl sowie Newcomer wie Zweikanalton und Josh. begeisterten das Publikum und aus der Kabarettszene sorgten hier bereits Josef Hader, Roland Düringer und Gery Seidl für Lacher. "An die 70 Veranstaltungen pro Jahr finden bei uns statt", zeigt sich der Chef stolz.• Am 6. Oktober kommt die Band "Die Hinichen" ins Schutzhaus Zukunft. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt’s ab 24 Euro.• Am 11. Oktober unterhalten Robert Blöchl und Roland Penzinger alias "BlöZinger" mit ihrem Programm "bis morgen". Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 20 Euro. Mehr Infos gibt es auf www.schutzhaus-zukunft.at