28. und 30.4.2017: FCK Unter 10/9 goes Circus Alex Kaiser ...

01.05.2017, 10:36 Uhr

Kinder lieben den Zirkus, Artisten sind begeisterte Fußballer …

… was lag also näher, als dass FCK-Jungkicker das Gastspiel des Cirkus Alex Kaiser im Aupark Klosterneuburg nützten, um einerseits Abwechslung vom Fußball zu finden und andrerseits am Freitag in der Manege direkt Kontakt zu einem der freundlichen Kamele des Zirkus knüpften? Und zwei der jungen Clowns und Artisten des Familien-Zirkus nützten dann im Gegenzug den Sonntagvormittag zu einem „Kickerl“ mit den Jungs des FCK …