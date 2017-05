Fünfhauser U-11-Handballer feierten Meistertitel mit selbst komponiertem Lied

06.05.2017, 17:36 Uhr

Das war ein besonderes Zeichen dafür, wie gut sich die Fünfhauser U-11-Handballer unter Chefcoach Roland Eberl und Co-Trainer Ivan Monev zusammengehörig fühlt und das Klima bei allen Beteiligten stimmt. Trainer Eberl sieht darin auch das sportliche Erfolgsrezept: "Das starke Kollektiv kommt uns zugute." Bei sechs bis acht starken Spielern könne auch leichter kompensiert werden, wenn jemand einen nicht so guten Tag erwische.Auf den Wiener Meisterlorbeeren ruht sich die Fünfhauser U 11 jedenfalls nicht aus. Seine Mannschaft habe schon jetzt die entsprechende Einstellung gehabt, "die wollten selbst Meister werden". In rund einem Monat ist der WAT Fünfhaus nun in der Altersklasse U 11 in der Wiener Stadthalle B Organisator der Staatsmeisterschaften. "Unser großes Ziel ist es, am 10./11. Juni daheim in Wien Staatsmeister zu werden", erklärt Trainer Roland Eberl. Für das U 11-Team ist das eine ebenso große Herausforderung wie für den WAT Fünfhaus als Ausrichter der Staatsmeisterschaften für alle siegreichen U-11-Handballteams aus den Bundesländern.