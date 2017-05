St. Petersburg kommt zu einem Abstecher nach Fünfhaus

01.05.2017, 16:40 Uhr

Seit dem Start der Anmeldung haben haben neben mehreren Mädchen- und Burschenmannschaft aus Österreich auch ausländische Teilnehmer an Österreichs größtem Jugendhandballturnier ihre Nennung abgeben. Demnach kommt unter anderen ein Team aus Russland, nämlich aus St. Petersburg, zur 25. Auflage des Turniers von 31. August bis 3. September dieses Jahres nach Wien-Fünfhaus auf die Schmelz. "Das ist ein Zeichen, welchen Stellenwert das Schmelz-Turnier im internationalen Jugendhandball hat", zeigt sich Organisationschef Stangl erfreut.

Nennungen liegen auch bereits aus Italien vor. Zwei Teams von Pallamano Decima werden zum Turnier nach Fünfhaus anreisen. Die Anmeldlung läuft noch bis 20. Juni. "Es ist schon, dass zum Jubiläum auch Italien dabei ist", meint der Turnierleiter. In den vergangenen Jahren waren jeweils 80 bis 90 Jugendmannschaften dabei. Der Großteil kam aus den östlichen Nachbarländern wie Ungarn oder Tschechien. Die ausländischen Gäste sind meist zur Gänze im Gymnasium Auf der Schmelz untergebracht. Verantwortlich für diese Kooperation ist Direktorin Erika Thurnher, der dafür besonderer Dank des Veranstaltervereins WAT Fünfhaus gilt.Heuer kommt auf das Organisationsteam um Stangl eine besondere Herausforderung dazu. Just zum Jubiläum steht einer der bei Schönwetter auch für die Finalspiele der U 11 der Mädchen und Burschen genützten Freiplätze beim Gymasium nicht zur Verfügung. "Schade", so der Kommentar Stangl, der aber bereits mit einem Hallenplatz im angrenzenden Universitätssportzentrum auf der Schmelz für das Turnier vorgesorgt hat.