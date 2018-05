Barrierefreies Bauen soll selbstverständlich sein

04.05.2018, 14:28 Uhr

Das barrierefreie Wohnhaus in Salzburg-Itzling dient als gutes Beispiel dafür wie barrierefreies Bauen funktioniert und wie sehr es das Wohnen positiv beeinflusst.

SALZBURG-ITZLING (mst). Nicht nur in Bezug auf öffentliche Gebäuden ist Barrierefreiheit ein zentrales Thema – auch im eigenen Wohnraum sollte schon frühzeitig darauf geachtet werden."Wir werden immer älter, deshalb sollte barrierefreies Bauen auch im Architekturstudium stärker in den Fokus gerückt werden", betont Sozial-Landesrat Heinrich Schellhorn. Bewohnerin Erika Aufhauser des barrierefreien Wohnhauses in Salzburg-Itzling erzählt: "Durch einen akuten Bandscheibenvorfall wurden mir die Vorteile einer solchen Wohnanlage unmittelbar bewusst." Auch mit körperlichen Einschränkungen ungehinderten Zutritt zu Wohnhäusern zu haben sorgt für weniger Ausgrenzung. "Meine Mutter ist auf einen Rollator angewiesen. Durch das schwellenlose Gebäude kann sie mich als einzige ihrer vier Töchter besuchen und erfährt außerdem das Gefühl von Unabhängigkeit", erzählt Aufhauser erfreut. Den meisten wird erst bewusst wie wichtig dieses Thema ist, wenn sie selbst plötzlich eine körperliche Einschränkung erleben.Duschanlagen die bodenbündig sind, niedrige Fenstergriffe, höher montierte WC-Schalen und gut erreichbare Lichtschalter sind gegenüber der Ebenerdigkeit eines Wohnraumes Dinge an die man nicht immer sofort denkt. Deshalb ist eine vorausschauende Planung bei der Wohnraumgestaltung besonders wichtig. Vor allem kann das auch Kosten sparen, denn aufwändige Umbauarbeiten oder sogar ein Wohnungswechsel sind nicht sehr schonend für den Geldbeutel. Aufhauser ist sich sicher: "Von Barrierefreiheit profitieren alle Menschen, auch Eltern mit Kinderwägen und Menschen mit Gehhilfen oder anderen physischen Herausforderungen."