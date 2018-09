Erstes Treffen zwischen Wohnbau-Landesrätin und Fachgruppe

06.09.2018, 16:30 Uhr

Andrea Klambauer setzte sich mit den Immobilien- und Vermögensberater über Eigentumswohnbau auseinander.

Zusammenarbeit mit der Politik beim Bauen

SALZBURG/SAALFELDEN (sm). In einem ausführlichen Gespräch mit den Interessenvertretern entwickelte sich eine Diskussion über den Eigentumswohnbau im Bundesland Salzburg. Dieser wird zum größten Teil von gewerblichen Bauträgern geschaffen. Ein zentraler Punkt war dabei die geltende und zukünftige Wohnbauförderung, die eine wesentliche Rolle beim Eigentumserwerb spielt. Gemeinsam wurde festgestellt, dass die gesamten Themen rund um den Eigentumswohnbau Verbesserungspotenzial aufweisen.„Nach dem konstruktiven Gespräch freuen wir uns auf eine zielführende Zusammenarbeit, so dass der Wunsch nach Eigentum auch in den nächsten Jahren für viele Salzburger und Salzburgerinnen Realität werden kann“, sagt Berufsgruppensprecher Günther Leitgöb abschließend.

____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081