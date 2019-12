Es ist Anfang Dezember, ergo sind die frontalen Konfrontationen mit Lebkuchen und Weihnachtsmann und CO KG beendet. Es ist also Zeit, Österreichs Lieblingsadjektiv " klirrend" zu bekommen, ja, es wird bald "klirrend" kalt sein, und auch die ganz weihnachtliche Frage zum Sonntag lautet: "Welcher Weihnachtsmarkt ist jetzt eigentlich der Beste? Es ist Zeit, diese Frage zu beleuchten - Über die besten Adventsmärkte in Salzburg hat Happy Salzburg einen tollen Beitrag verfasst. Noch mehr Tipps zum Thema Adventsmärkte gibt es auf deren Website.

Festungadvent auf der Festung Hohen Salzburg

Spektakulär ist der richtige Begriff, um den Abend zu beschreiben, wenn wir unsere Kamera die Festungsgasse hinaufschleppen - ein Lichtermeer, das auch den staatsmännischsten Weihnachtsskeptiker irgendwie dazu bringt, sich für Glühwein und Flammkuchen zu entscheiden. Über den Dächern der winterlichen Stadt lassen sich sanft heiße Getränke noch freudiger genießen, und der Festungs-Advent hat sich mit zahlreichen verschiedenen Ideen für seine Kunden geöffnet.

Kann es jetzt zu kitschig sein, diesen Kalenderspruch unter dem Motto "Alles, was das Herz begehrt" zu schimpfen?

Hellbrunner Adventzauber

Ja, es ist großartig, der Hellbrunner Weihnachtsmarkt war 18 Jahrzehnte lang ein echtes Etablissement in der Mozartstadt, was sogar TripAdvisor irgendwo aufgegriffen hat. Er bleibt - mit seinem Wald aus über 700 Bäumen, geschmückt mit einer Menge Lichterketten und Kugeln - ein Wunderland.

Die historischen Wasserspiele werden in weihnachtlicher Atmosphäre um ihre barocken Grotten und Brunnen entstaubt, und es gibt Platz für einen Winterspaziergang der besonderen Art, bis zum Sternweiher und jenseits des 8 Meter hohen Engels am Schlosspark. Mit Aktivitäten wie eine Backstube, Zoo und Würstchen über dem Lagerfeuer wird den Kindern nicht langweilig.

Sternadvent mit Wintermarkt

Bunte Marktstände, eine ruhige, sinnliche Atmosphäre inmitten des überfüllten Touristenkosmos, genau dort, wo der berühmt-berüchtigte Sternbräu-Gastgarten im Sommer durstige Tagesausflügler in Scharen anlockt. Ja, die Sternbräu-Arkaden haben uns dort wohl besonders weihnachtlich beeindruckt. Selbst der Bogen der Sternenarkaden mit seinen Lichterketten lässt die Glocken in unseren Köpfen klingeln: "Geheimtipp!

Klassisches Essen und Trinken, originelle Handwerkskunst und eine lebendige Krippe als unumstrittener Publikumsmagnet - ein Weihnachten, ein Salzburg und ein Markt abseits des Mainstreams, so wie HappySalzburg es mag! Übrigens: Der Sternadvent wird nach Heiligabend bis Anfang Jänner als Wintermarkt weitergeführt, so dass die Fröhlichen SalzburgerInnen uns auch in der nachweihnachtlichen Lethargie verzaubern werden!

Salzburger Christkindlmarkt

Bereits seit dem 15. Jahrhundert, damals noch unter dem Namen "Tandlmarkt", findet in der Vorweihnachtszeit ein buntes Treiben rund um Dom und Residenzplatz statt. Obwohl einige Einheimische böswillig behaupten, der Salzburger Weihnachtsmarkt sei ohnehin überfüllt, ist die einzigartige Lage inmitten des Weltkulturerbes der "Salzburger Altstadt" mit ihren 100 traditionellen Ständen und dem stimmungsvollen "Sternenhimmel" Jahr für Jahr etwas ganz Besonderes.

Eine fast schon beeindruckende Fülle an heimischen Spezialitäten, Geschenken für Jung und Alt und kulinarischen Genüssen aller Art - ohne dabei die besinnliche Eleganz zu vergessen. Auch für ein Rahmenprogramm - mit traditionellem Turmblasen, einer Kinderlesung mit Christkind und dem wöchentlichen Besuch des Salzburger Christkindes mit seinen Engeln - ist bestens gesorgt.

Ihr kommt aus Salzburg oder seit öfter in der Mozartstadt zu Besuch, dann solltet ihr auf jeden Fall bei der Lifestyle Website Happy Salzburg vorbeischauen. Dort könnt ihr euch Tipps zu leckeren Restaurants in Salzburg holen. Ihr sucht einen Spot in Salzburg für tolle Fotos, dann hat auch HappySalzburg einige Sehenswürdigkeiten für euch. Die Website ist ähnlich wie Salzburg24 oder Salzburg 24, sie präsentiert die Beiträge mit einer humorvollen Schreibweise und mit eindrucksvollen Bildern.