Salzburg: Academy Bar

!!!THE SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR!!!

Wir laden zu einer traditionellen Silvesternacht.

Das legendäre „Dinner for One“ gibt’s auch heuer wieder in der academy LIVE als Theaterstück zu sehen. Nach dem bekannten Sketch „Dinner for One“ feiern dieses Jahr Miss Sandy und Butler Flohriot mit Ihren vier auserwahlten Ehrengasten den 120. Geburtstag der alten Lady bei uns in der academy.

Jeweils um 18, 20 und 22 Uhr geben sie das 20-minütige Stück live in der Mitte unserer Bar zum Besten!

Wo: in der Academy Bar, Franz-Josef-Straße 4, 5020 Salzburg

Wann: Am 31.12. um 18.00/20.00/22.00

Mit Cassandra Rühmling, Florian Friedrich

Eintritt frei. Reservierungen unter phil@academy-salzburg.at oder 0662 87 57 97

Eine Produktion des Salzachhoftheater mit Cassandra Rühmling & Florian Friedrich