Am Mittwoch, den 30. Sept. beginnen wir wieder mit unserer wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppe in der evangelischen Pfarrgemeinde Matthäuskirche in Salzburg-Taxham, jeweils von 9 - 11 Uhr.

Es sind noch Plätze für 1 - 3jährige mit Mutter oder Vater oder Oma frei. Preis pro Treffen inkl. Jause € 5,--, Bezahlung semesterweise

Weitere Informationen bei Gabriele Fierlinger, 0664/2484210.