Die Zeiten ändern sich, unser Leben wird digitaler. Ohne leistungsstarkes, zuverlässiges Internet steht die Welt heute fast still. Umso besser, dass die Salzburg AG mit ihrem superschnellem Internet Land und Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ganz gleich, ob man privater User ist oder CableLink fürs Business nutzt. Zum Beispiel den Jugendlichen in der City, die online mit ihrer Band proben und für ihr Leben gerne streamen; Oder dem Gemüse-Start-Up Unternehmer vom Land, der seine knackfrischen Bio-Gemüse mit digitalen Vertriebskanälen schneller verkauft. Beispiele, die beweisen, wie wertvoll die zuverlässige Performance von Salzburgs bestem Internet ist.

Salzburgs Zukunft ist digital

Für die Erfolgsgeschichte von CableLink gibt es zwei Gründe: Die Salzburg AG kennt das Land und seine Menschen wie kein zweiter und das innovative Vorzeigeunternehmen bietet alles aus einer Hand. Wenn eine Frage auftaucht, hat das Serviceteam persönlich die richtige Antwort parat. Und weil erstklassiges Internet die gesamte Region stärkt, baut die Salzburg AG auch 2020 das Breitbandnetz im Land weiter aus. Alleine im vergangenen Jahr wurden über 24 Millionen Euro in den Netzausbau investiert. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Salzburger flächendeckenden Zugang zum superschnellem Breitbandinternet der Salzburg AG haben, das dank laufender Investitionen und Produktentwicklung immer am neuesten Stand der Technik ist. So kommt Salzburgs bestes Internet auch in den entlegensten Winkel des Landes.

salzburg-ag.at/breitbandausbau