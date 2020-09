Die Salzburg AG wird 20 Jahre und feiert das gemeinsam mit allen Kundinnen und Kunden. In der Vorteilswelt-App werden zahlreiche Jubiläumsangebote für Groß und Klein geboten, wie zum Beispiel das Geburtstagsangebot für die Bergwelt von Snow Space Salzburg. Ob mit den lustigen Geistern am Gernkogel in St. Johann-Alpendorf oder in der wunderbaren Natur- und Erlebniswelt am Grafenberg in Wagrain – hier gibt’s garantiert jede Menge Spaß und Erholung für die ganze Familie.

1+1 gratis Tagesticket

Und so geht´s: Vorteilwelt-App im App Store oder im Google Play Store downloaden, mit Kundenportal Zugangsdaten anmelden und den Gutschein einfach via Vorteilswelt-App vor Ort einlösen. Angebot gültig bis 13.09.2020

20 Jahre Salzburg AG

Sichern Sie sich viele weitere tolle 1+1 Jubiläumsangebote. In der App warten verschiedenste Angebote aus den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport, Wellness, Shopping und Kulinarik auf Sie. Mehr Informationen unter salzburg-ag.at/geburtstag.