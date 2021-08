Wir leben in einer wunderschönen Stadt mit einem vielseitigen Angebot an Kultur, Freizeit, Natur und vielem mehr.

SALZBURG. Viele Touristen zieht es in unsere tolle Stadt und auch für uns Einheimische hat sie so einiges zu bieten. Ein Kaffee in der Stadt, ein Spaziergang am Mönchsberg, ein Picknick an der Salzach, ein Besuch um Museum – die Liste ist endlos lang. Was schätzt du am meisten an unserer Stadt Salzburg?

Was schätzt du an Salzburg am meisten?

Bekannt sind natürlich vor allem die beliebten Festspiele, verrate uns doch auch in dieser Abstimmung, wie du dazu stehst.

