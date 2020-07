Das schöne Wetter lockt, viel Zeit draußen zu verbringen! Warum nicht einmal gemeinsam Yoga auf der Wiese üben? Sobald der Wetterbericht Sonne verspricht, lässt sich doch schnell eine Verabredung treffen. In Salzburg-Sam gibt es Gelegenheit dazu: Annette von "Yoga & Musik" freut sich über spontane Anrufe (0681-81 50 92 69). Ideal ist der frühe Morgen, noch vor dem Frühstück. Eine Wiese im kleinen Park beim Schleiferbachweg ist geeignet für 3-5 Personen. Aber auch zu zweit macht es Spaß. Ruf einfach an, wenn du freie Zeit am Vormittag hast und du weißt, dass es trocken und warm bleiben wird.

Ansonsten kannst du immer noch einen Yogakurs drinnen besuchen - Termine findest du unter www.yoga-und-musik.at.