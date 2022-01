Gemeinsam steuern Salzburg und die Arbeiterkammer dem Pflegemangel entgegen. Im Berufsförderungsinstitut (bfi) steht nun ein Pflegesimulationsraum zur Verfügung. Diese Lehrwerkstätte bereitet die Auszubildenden auf ihren Arbeitsalltag vor. Dafür investierten das Land Salzburg und die Arbeiterkammer rund 65.000 Euro

SALZBURG. Theoretisches Wissen wird mit praktischem Handeln zusammengeführt. Die Pflegekräfte von morgen trainieren damit maximale Sicherheit und schulen ihre Kompetenzen. Der Pflegesimulationsraum dient den Auszubildenden quasi als Trainingsraum für den späteren Berufsalltag in Gesundheits- und Pflegeberufen. Anhand unterschiedlicher Methoden werden Fertigkeiten geübt, die in der täglichen Praxis unerlässlich sind.

Berufsalltag wird realitätsnah simuliert

Lehrpersonen mit langjähriger fachlicher Expertise und modernen Lernmethoden sowie Technik bilden die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Mit speziell geschulten Schauspielerinnen und Schauspielern werden Situationen aus der Praxis geübt, gefilmt und reflektiert. Damit wird der hohe Qualitätsanspruch in der Pflegeausbildung am bfi abgesichert.„Ein kleiner, aber ein wichtiger Schritt. Land und AK beweisen damit, dass große Herausforderungen nur bewältigt werden können, wenn alle an einem Strang ziehen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und AK-Präsident Peter Eder.

Pflegezimmer Simulationsraum für Pflegeausbildung im Berufsförderungsinstitut (BFI), im Bild: Franz Fuchs-Weikl,Birgit Rauscher, Peter Eder und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Foto: Land Salzburg / Neumayr – Leopold

hochgeladen von Johanna Janisch

Der neue Pflegesimulationsraum reiht sich in eine langjährige Kooperation zwischen dem Land Salzburg und der Arbeiterkammer ein. Allein im Jahr 2021 wurden fünf Maßnahmen für die Bereiche „Pflege“ gemeinsam umgesetzt: Zusätzlich zu den laufenden Ausbildungen startete, ein zweijähriger Lehrgang zur Pflegefachassistenz mit 26 Teilnehmenden sowie eine dreijährige Diplomausbildung mit 22 Personen.

Maßnahmen gegen de Pflegemangel

16 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben die neu entwickelte Vorqualifizierung zur Pflegefachassistenz erfolgreich absolviert. 29 Absolventinnen und Absolventen haben das Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege und 21 Personen das Zeugnis Pflegeassistenz mit Schwerpunkt Langzeitpflege erhalten.