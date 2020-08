Es war wieder Party in Salzburg in der City Alm. es wurde wie immer gefeiert getrunken und gelacht. Die nächste Party findet am Donnerstag statt, Karaoke ist angesagt! Bilder ohne Wasserzeichen sind jederzeit bei uns für 2 € im Angebot zu erwerben. Uns Fotografen hat Corona sehr erwischt. Sehr viele Event sind abgesagt, wir sind auf jeden Euro angewiesen!