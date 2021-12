Um Kindern von Familien in finanziell angespannter Situation einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, wurde im Vorjahr die Aktion "Leuchtende Kinderaugen" initiiert, eine Kooperation der Stadt-SPÖ mit dem Spielwarengeschäft "Spielzeugschachtel".



SALZBURG. Über 70 handgeschriebene Briefe mit Wünschen an das Christkind sind heuer beim SPÖ-Team eingelangt. "Das sind deutlich mehr Briefe als im ersten Jahr unserer Aktion", so Vizebürgermeister Bernhard Auinger und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Vincent Pultar.

Durch Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten



Gemeinsam mit Adele Liedl und Harald Brandner von der "Spielzeugschachtel" werden die Geschenke ausgesucht und an die Familien ausgeliefert. "Gerade vor Weihnachten sind viele Eltern aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten und können ihren Kindern die Weihnachtswünsche schwer oder gar nicht erfüllen. Mit der Aktion werden wir zumindest einigen Kindern und Eltern etwas Freude unter den Christbaum zaubern", sagt Auinger.

Gemeldet hätten sich aber nicht nur viele Kinder mit ihren Weihnachtswünschen, sondern auch zahlreiche Menschen aus der Bevölkerung, die die Aktion durch Spenden finanziell unterstützen wollten.

