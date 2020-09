Zusammen mit den Ehrengästen aus Politik und der Medizin wurde der Spatenstich für das neue Ronald McDonald Kinderhilfe Haus in Salzburg gesetzt.

SALZBURG. Das neue "Zuhause auf Zeit" soll direkt am Gelände des Uniklinikums Salzburg Campus LKH entstehen. Die Fertigstellung ist für November 2021 geplant. Gemeinsam mit der Aufsichtsratsvorsitzender der Ronald McDonald Kinderhilfe Andreas Schwerla, Landeshauptmann Stv. Christian Stöckl, Bürgermeister Stv. Bernhard Auinger, Paul Sungler (Geschäftsführung der SALK), sowie Architekt Tom Lechner, Ziviltechniker Martin Buschina, Reichart Marius und Baumeister Florian Feldinger wurde heute der offizielle Spatenstich vollzogen. Auch Kinderhilfe Vorstand Karin Schmidt und Managing Director von McDonald’s Österreich Nikolaus Piza verschafften sich einen Überblick.



„Mit dem Neubau des Kinderhilfe Hauses in Salzburg haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht.

Damit können wir noch mehr Familien die Nähe zu ihren schwer kranken Kindern während der Behandlungszeit ermöglichen und so einen wertvollen Beitrag zum ganzheitlichen Genesungsprozess leisten“, sagt Karin Schmidt von der Kinderhilfe.

Kinderhilfe Haus bietet Platz für 15 Familien

Mit dem Neubau in Salzburg wird die Kinderhilfe der hohen Nachfrage nach einem „Zuhause auf Zeit“ in Kliniknähe gerecht und kann künftig knapp viermal so viele Familien wie bisher beherbergen. Das Haus wird auf sechs Stockwerken verteilt drei Familien-Appartements, eine Mitarbeiterwohnung und insgesamt zwölf Doppelzimmer verfügen. In einem großzügigen Wohnraum und der geräumigen Gemeinschaftsküche soll zusammen der Alltag gelebt werden.

Nähe zur Klinik

Die Ronald McDonald Kinderhilfe bietet mit "Zuhause auf Zeit" an fünf Standorten in Salzburg, Wien, Graz und Innsbruck wertvollen Platz für Familien in Kliniknähe an. Pro Jahr können so rund 1.200 Familien geholfen werden, die durchschnittlich zwei Wochen, in manchen Fällen auch mehrere Monate, in den Häusern wohnen, während ihre Kinder in der Klinik behandelt werden.



