Alfred Denk trat den Ruhestand an und wurde für seine Dienste von Bürgermeister Harald Preuner mit dem Stadtsiegel in Silber gewürdigt.

SALZBURG. Alfred Denk war 33 Jahre als Parkgaragen-Geschäftsführer in der Stadt Salzburg tätig. Denk, geboren in Wien, wuchs in Golling und Salzburg auf. Als Leiter der Fachabteilung Straßenbau war er unter anderem mitverantwortlich für die "Wiederentdeckung" der Kreisverkehre im Bundesland Salzburg. Seit 1987 war Denk als Geschäftsführer der Salzburger Parkgaragen GmbH tätig. Neben der Abwicklung der Fußball EM 2008 zählte auch die Verkehrskonzepte der Stadien Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt für die EM zu seiner Verantwortung als Geschäftsführer der Stadionerrichtungsgesellschaft, in der er von 1999 bis 2012 tätig war.

Für sein langjähriges Engagement wurde ihm von Bürgermeister Harald Preuner das Stadtsiegel in Silber verliehen.