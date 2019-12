Das neue Jahr nähert sich mit Riesenschritten – eine Zeit, in der viele Salzburger Bilanz ziehen über das bald vergangene Jahr. Was ist gut gelaufen, was vielleicht weniger gut, was habe ich erreicht und was nehme ich mir für 2020 vor? Kaum eine Zeit im Jahr, in der das "Geschäft mit den guten Vorsätzen" so intensiv betrieben wird wie rund um Silvester.

Die Krux an der Sache ist leider nur, dass das Gros der inbrünstig verkündeten Vorhaben spätestens im Februar wieder in Vergessenheit gerät. Vielleicht auch deshalb, weil die Dinge, die wir glauben umsetzen zu müssen, eben keine echten Herzensangelegenheiten von uns sind. Vielleicht sollten wir die Zeit rund um Neujahr dazu nutzen, auf unser Inneres zu hören, um zu erkennen, was uns im neuen Jahr wirklich gut tun würde. Sich das vorzunehmen, wo man mit Liebe und Leidenschaft bei der Sache ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit der langfristigen Umsetzung sicher um ein Vielfaches. In diesem Sinne: ein gesundes, erfülltes und achtsames Jahr 2020!