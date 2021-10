Bevor nächstes Monat, im November 2021, die "lies.mal.Reise" endet, hat sich die öffentliche Bibliothek der Pfarre in Aigen, in Salzburg etwas Neues überlegt - sie lädt zur Mitternachtsbibliothek ein.

SALZBURG. "Angelehnt an die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig haben wir am 21. Oktober bis Mitternacht geöffnet", erklärt Beatrix Rigger, Leiterin der Bücherei.

Beatrix Rigger leitet die öffentliche Bibliothek der Pfarre Aigen und setzt auf ein buntes und familienfreundliches Programm.

Während draußen die Nacht hereinbricht, machen es sich die großen und kleinen Besucher in der Bibliothek ab 18 Uhr gemütlich und dürfen gespannt den Geschichten der Bibliothekarinnen lauschen. Denn diese stellen jeweils bis zwölf Uhr nachts ihre jeweiligen Lieblingsbücher vor.



Schau dir im Video die Bücherei in Aigen an:

Schatz im Aigner Wald suchen

Am ersten Montag im November (15.11.) findet in der Bücherei eine Abenteuerreise für Kinder mit Schatzsuche im Aigner Wald statt. Von 15.30 bis 18 Uhr wird die "lies.mal.Reise" in Kooperation mit der Kreativwerkstatt "mal.punkt" zum letzten Mal stattfinden. Den Einstieg und den Abschluss des Nachmittags bildet das Vorlesen einer Geschichte, anschließend geht es nach draußen. Mit Büchern gefüllte Säcke – die Schätze – liegen im Wald versteckt bereit. Der Weg (die sogenannte Schatzsuche) wird jeweils anders gestaltet, sodass es auch für Kinder, die bereits daran teilnahmen, immer etwas Neues ist.

