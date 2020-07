"Der Spaß der Gäste steht klar im Vordergrund" – betont Jonas Andelfinger, Geschäftsführer von Rikscha-Tours Salzburg . Seit 2009 sieht man die Rikscha-Fahrer durch die engen Gässchen der Salzburger Stadt fahren. Die Gäste lernen bei den Touren die Mozartstadt auf eine ganze besondere, intime Art kennen. Durch Corona, aber auch schon vor der Krise, wollen aber auch immer mehr Einheimische ihre eigene Stadt aus einer anderen Perspektive sehen.

SALZBURG. Ein Erlebnis die Stadt Salzburg mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen zu lernen, sind die Touren mit den Rikschas. Seit 2009 sind sie ein fester Bestandteil der Mozartstadt und führen ihre Gäste durch die engen Gässchen der Salzburger Altstadt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Dabei steht vor allem der Spaß der Gäste im Vordergrund: "Wir können den Gästen mit unseren Rikschas sehr viel zeigen. Unsere Touren führen bis nach Hellbrunn, zum Leopoldskroner Weiher oder wir holen unsere Gäste vom Flughafen ab und fahren in die Stadt rein" erklärt Jonas Andelfinger, Geschäftsführer von Rikscha-Tours Salzburg und streicht das Besondere an ihrem Beruf hervor: "Wir haben sehr viel positiven Kontakt zu den Menschen. Das ist für uns ein sehr motivierender, treibender Faktor."

Selbst Regen ist kein Hindernis

Die Gründer der Rikscha-Touren wollten etwas anderes anbieten und auf den steigenden Tourismus reagieren. Aber dabei auch den nachhaltigen und ökologischen Gedanken nicht außer Acht lassen. "Wir sind nicht an Autos gebunden und flexibel unterwegs. Auch der Regen stoppt uns nicht, wir sind während der Saison bei fast jedem Wetter unterwegs", so Andelfinger, der 2014 als Fahrer anfing und seit vier Jahren nun die Geschäfte leitet, aber selber noch hin und wieder mit der Rikscha unterwegs ist. Von April bis Oktober geht die Saison, aber auch außerhalb der Saison kann man eine Anfrage für eine Tour stellen. Zu finden sind die Fahrer am Eingang des Mirabellgartens beim Markatplatz – zwischen Landestheater und Bristol – unter den Linden.

Corona brachte Zuwachs an einheimischen Gästen

Seit der Grenzöffnung geht es langsam wieder bergauf mit den Anfragen, davor musste sich Andelfinger schon einige existenzielle Fragen stellen. Ebenso galt es, das neue Schutzbedürfnis der Gäste zu berücksichtigen, deshalb kann nun eine Abtrennung zwischen Fahrer und Gast installiert werden. Viele Einheimische haben aber nun auch die Möglichkeit erkannt, ihre Stadt aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben und nutzen die Rikschas vermehrt. "Das ist eine große Belohnung für uns", freut sich darüber der Geschäftsführer, der mit seinem Unternehmen einen großen Fokus auf das Regionale hat. "Es soll ein Gewinn für die Stadt, unsere regionalen Partner und natürlich für die Gäste sein." Für Touristen aus der Region gibt es ab Juli 2020 spezielle Angebote.

Fahrer werden noch gesucht

Für diese Saison sucht Andelfinger noch Fahrer, die eine "gewissen Lust zum Radln und Liebe zur Stadt“ mitbringen. Vor allem für die Einschulung nimmt er sich sehr viel Zeit, denn "damit unsere Gäste ein besonderes Erlebnis erleben, müssen wir dafür sorgen."

