Der 6 Jahre alte Elias wartet bereits vor dem Haus, als Theresa und Susanne mit dem Auto um die Kurve biegen. Mit im Gepäck: das lange ersehnte E-Bike, welches sich Elias von den beiden gewünscht hatte, als diese ihn im November 2019 in seinem Zuhause in Taxenbach besucht hatten.

Elias ist im Grunde so, wie jedes andere Kind in seinem Alter: neugierig, lebendig und fröhlich – ein ganz normaler, 6 Jahre alter Bub. Und doch auch wieder nicht, denn Elias leidet an einer Herzerkrankung, bei der Teile seiner rechten Herzhälfte in unterschiedlicher Weise unterentwickelt sind. Damit er in Zukunft mit dem Rad genau so flott unterwegs sein kann, war Elias‘ Herzenswunsch ein E-Bike.

Mit großer Unterstützung der Firma „Bergspezl“ aus Puch bei Salzburg konnte Make-A-Wish diesen Wunsch sehr unkompliziert erfüllen. Da das Bike aufgrund des jungen Alters von Elias ein spezielles, kindergerechtes E-Bike sein musste, dauerte es eine Weile, bis dieses an seinen künftigen Besitzer übergeben werden konnte. Dafür war die Freude dann umso größer und Elias‘ Augen strahlten, als er das lange ersehnte Bike endlich in seinen Besitz nehmen konnte. Ein großer Dank gebührt hier der Firma „Bergspezl“, die sich sofort dazu bereit erklärt hat, das kindergerechte ben-e-bike zu organisieren und aufzubauen und darüber hinaus noch 50% der Anschaffungskosten zu übernehmen.

Jene Organisation, welche neben Elias bereits über 490.000 anderen Kindern leuchtende Augen beschert hat, feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen: die Make-A-Wish Foundation. In mehr als 50 Ländern aktiv – in Österreich seit 1997 - ist die Foundation die weltweit größte Organisation, welche Wünsche erfüllt. In Österreich besuchen mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter die Familien, sprechen mit den Kindern und erarbeiten mit diesen gemeinsam mit viel Einfühlungsvermögen den wahren Herzenswunsch des Kindes – und setzen im Anschluss alles daran, um diesen auch Wirklichkeit werden zu lassen.

„Mit den Wunscherfüllungen schenken wir Freude, Kraft und neue Energie für Kinder und ihre Familien, die es im täglichen Leben nicht einfach haben“, beschreibt Doris Riedl, Präsidentin der Make-A-Wish Foundation Österreich, die Aufgabe des Vereins. „Jeder, der ein schwerstkrankes Kind kennt, kann sich gerne an uns wenden!“

Mehr Information unter www.make-a-wish.at

Spendenkonto: Raiffeisenbank, IBAN: AT253200000006312102, BIC: RLNWATWW