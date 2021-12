Das Friedenslicht, das zu Weihnachten rund um die Welt geht, steht für ein friedliches Zusammenleben und kann am 24. Dezember in Salzburg, in den jeweiligen Gemeinden abgeholt werden. Durch die Verteilung der Pfadfinder findet das Friedenslicht seinen Weg in mehr als 30 weitere Länder.

SALZBURG. Wer seine mitgebrachte Kerze, am Heiligen Abend in den jeweiligen Bezirken, das Licht vom Friedenslicht abholt, kann über die zurückgelegten Kilometer nur staunen. Denn ein weiter Weg liegt hinter dem Licht. Es wurde aus Bethlehem eingeflogen und von den Pfadfindern bei der heurigen Friedenslichtfeier im Dom in Empfang genommen.

Friedenslichtfeier im Salzburger Dom

Auch heuer fand die Friedenslichtfeier der Pfadfinder im kleinen Kreis statt. Aufgrund der Corona-Lage fanden sich bei der Feier am dritten Adventswochenende im Salzburger Dom nur eine kleine Delegation der österreichischen Bundesländer ein.

Die Friedenslichtfeier fand zum zweiten Mal im Salzburger Dom statt.

22 internationale Pfadfinderorganisationen schalten sich über Videobotschaften zu. Darunter auch Organisationen aus Süd- und Nordamerika.

"Der Friede ist das höchste Gut des Menschen"

So betonte Bischofsvikar Harald Mattel die Wichtigkeit des Friedens. Er stand gemeinsam mit dem evangelischen Superintendenten für Salzburg und Tirol, Olivier Dantine, Erzpriester Dumitru Viezuianu der rumänisch orthodoxen Kirche in Salzburg und Dorothee Büürma, Gemeindepastorin der evangelisch-methodistischen Kirche Salzburg, der Feier vor.

Ein Licht geht um die Welt. Vom Salzburger Dom reist das Friedenslicht weiter in folgenden Länder: Argentinien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA und Großbritannien.

Im Anschluss an die Feier übergaben die Vertreter der Bundesländer das Friedenslicht an den jeweiligen Grenzen an Pfadfinder aus den Nachbarländern. In Salzburg brachte man das entzündete Friedenslicht an den Grenzübergang Freilassing. Von dort wird es von Grenze zu Grenze getragen und gelangt so zu allen Beteiligten.

An der Grenze zu Freilassing, wurde auf der Brücke über die Salzach das Friedenslicht an Deutschland weitergegeben.

Von Bethlehem bis nach Salzburg

Pfadfinder sein heißt Frieden und Gemeinschaft erleben. Von den 50 Millionen Pfadfinder weltweit, sind etwa 5.000 Pfadfinder im Land Salzburg, in 20 Pfadfindergruppen, vertreten.

Das Friedenslicht wurde heuer von Tobias Nußbaumer aus Kirchham übergeben.

Von der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wurde das Friedenslicht nach Europa transportiert. Mittels explosionssicheren Gefäß ging es mit Austrian Airlines nach Österreich, wo es das heurige Friedenslichtkind Tobias Nußbaumer entgegennahm. Das Friedenslicht ist eine Aktion von ORF, die seit dem Jahr 1986 jährlich zur Weihnachtszeit stattfindet.

