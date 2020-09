Im Zeichen eines pulsierenden, urbanen Stadtteils zeigte sich das Stadtwerk in Lehen letzten Freitag beim Take-the-A-Train-Kick off Event.



SALZBURG. Bereits am frühen Nachmittag zog die Marching Brass Band durch das Quartier und bespielte mit fröhlichen Tönen Bewohner und Berufstätige am Stadtwerk. Es folgten Tanzperformances und Musik von Anna Barbara Bonatto & Markos Destefanos, Archive of the Body & Victor Toral und Arkady Shilkloper & Jon Sass, Precious.

Im Literaturhaus überzeugten Precious Nnebedum und Anna-Lena Obermoser mit ihren Poetry-Slams.Den Abschluss des Kick-off Events setzte Soncopao vor der Trumerei, wo bei lateinamerikanischen Klängen eifrig getanzt wurde.

Einen Bericht zum bunten Pride-Weekend lesen Sie hier