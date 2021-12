Im Winter ist die Weißsee Gletscherwelt Salzburgs dritthöchstes Skigebiet (1.480 – 2.600 m). Bestens präparierte Pisten aller Schwierigkeitsgrade und kilometerlange, unberührte Tiefschneehänge lassen die Herzen begeisterter Wintersportler höher schlagen.

UTTENDORF (tres). Für Familien soll das Skifahren leistbar gemacht werden, darum fahren zwei Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung der Eltern kostenlos.

Die Weißsee Gletscherwelt verlost über MeinBezirk.at 5x2 Tages-Skipässe für Erwachsene in der Weißsee Gletscherwelt an Leser, gültig in der Saison 2021/22.

Saisonkarten für die Weißsee Gletscherwelt