Wie schon letztes Jahr zu Weihnachten wird es auch heuer, zum zweiten Mal wieder, ein „Modellbahn-Weihnachts-Schaufenster“ vom MEV in der Kreuzstraße Salzburg geben.

SALZBURG. Der Modelleisenbahn-Verein Salzburg (MEV) veranstaltet am 24. Dezember ein "Modellbahn-Weihnachts-Schaufenster" in der Kreuzstraße 11 in Itzling. Zwischen zehn und 16 Uhr werden wechselnde Züge – ganz nach der langjährigen MEV-Tradition zum Heiligen Abend – gezeigt.

In jedem der drei Schaufenster drehen verschiedenste Modellbahnzüge ihre Runden. Hinter den Fensterscheiben können kleine und große Kinder Kleinanlagen in den Spurweiten H0 (1:87), TT (1:120) und N (1:160) sowie einen Gartenbahn-Rundkurs bestaunen.



