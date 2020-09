Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen – wir erwerben und erweitern unsere Kompetenzen ständig. In der Arbeit, in der Familie, in der Freizeit, im Ehrenamt usw.

Es ist wichtig, sich seiner Kompetenzen bewusst zu sein und herauszufinden, welche davon auch in Zukunft eine Rolle spielen sollen.

Wo liegen Ihre Stärken und Fähigkeiten?

In diesem Workshop kann in einem angeleiteten Prozess und im Austausch mit anderen Frauen dieser Frage nachgegangen werden. Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, im Anschluss an den Workshop eine Einzelberatung zu vereinbaren.

Termine (2-teilig)

Mittwoch, 4. November 2020, 9 - 14 Uhr und

Mittwoch, 11. November 2020, 9 - 14 Uhr

Trainerin

Isolde Bertram

Ort

Frau & Arbeit, Sterneckstraße 31, Seminarraum, 3. Stock, 5020 Salzburg