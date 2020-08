Am 17. August kann jeder das Museum der Moderne sowie das Rupertinum bei Freien Eintritt entdecken.

SALZBURG. Mit einer bewussten "entfernung der finanziellen Hürde" öffnet das Museum der Moderne einen Tag lang seine Türen. Ohne Eintritt kann jeder am 17. August das Museum von 10 bis 18 Uhr besuchen und sich an den aktuellen Ausstellungen erfreuen. „Gerade in dieser auch ökonomisch für viele schwierigen Covid- 19-Zeit sind Museumstickets nicht für jedermann erschwinglich, insbesondere für Familien. Hier wollen wir ein deutliches Zeichen setzen und allen den Besuch ermöglichen“, sagt Thorsten Sadowsky, Direktor des Museums.

Zusätzlich gibt es Rätselrallyes im Museum

Um den Tag noch lange in Erinnerung zu halten, bietet das Museum eine Rätselrallye an. Wer fünf Fragen zu den Ausstellungen richtig beantwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen. Als Gewinne stehen neben Jahreskarten für Familien auch Besonderheiten aus dem Museumsshop bereit.

